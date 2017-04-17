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Главные новости Курганской области
11:21  17 апреля 2017 0

В Зауралье населенный пункт отрезало паводковыми водами

Паводок, трактор, потоп, паводок, наводнение
Дорогу к Усть-Уйскому топит каждый годФото: Кондрат Александров © URA.RU

В понедельник, 17 апреля, объявлен режим чрезвычайной ситуации в Усть-Уйском сельсовете Целинного района Курганской области. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина подтвердила «URA.RU», что населенный пункт оказался отрезанным из-за подтопления подъезда к мосту.

Переправу местных жителей в настоящий момент осуществляют моторной лодкой на 12 мест. На ней имеется необходимое оборудование — 15 спасательных жилетов, два спасательных круга и спасательный конец Александрова. Ольга Сабуркина отметила, что в населенном пункте есть запас продовольствия и медикаментов, работает пост муниципальной пожарной охраны. В МЧС напомнили, что подобная ситуация в Усть-Уйском происходит ежегодно.

За минувшие сутки вода в реке Уй возле Усть-Уйского прибыла на 65 сантиметров и составила 473 сантиметра. Опасные явления, по данным сайта правительства Зауралья, здесь начинаются при уровне 550 сантиметров и выше.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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