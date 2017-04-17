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Главные новости Свердловской области
11:23  17 апреля 2017 0

Власти Екатеринбурга отдадут УГМК часть Уралмаша

Администрация Екатеринбурга., здание администрации екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга передаст на время земельный участок на Кировоградской компании УГМКФото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 19 апреля, администрация Екатеринбурга подпишет соглашение о сотрудничестве с «УГМК-Холдингом» по строительству ледовой арены на Уралмаше, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Городскую ратушу будет представлять сити-менеджер Александр Якоб, горно-металлургическую компанию — ее генеральный директор Андрей Козицын.

Согласно договору, который подпишут обе стороны, муниципалитет предоставит холдингу земельный участок для строительства арены на улице Кировоградской, 30а, которая в том числе будет использоваться в учебном процессе детско-юношеской спортивной школы.

Когда проект будет сдан, спортивный объект перейдет в собственность города, пояснили в мэрии.

Сергей Демин
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