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17 апреля 2017
16 апреля 2017
11:33  17 апреля 2017 0

Месть за Сирию. США обвинили Россию в подрывной деятельности в Европе

Клипарт, трамп дональд
Лучше бы у Дональда Трампа не было советниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Россия проводит в Европе «подрывную деятельность». Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

Макмастер не стал уточнять, в чем выражается «подрывная деятельность». Каких-либо конкретных примеров в качестве подтверждения своих слов он не привел, пишет портал «Русская планета» со ссылкой на американский телеканал ABC News.

По убеждению генерала, поддержка Москвы привела к тому, что военный конфликт в Сирии затянулся на годы. Он также заявил, что кризис распространился на Ирак и соседние страны, его последствия ощутила и Европа.

Пользователи соцсетей раскритиковали заявление советника американского президента. «А США проводит подрывную деятельность во всём мире. И че дальше», «Вашингтонское болото забулькало-подожгли весь мир и пытаются свою вину на других переложить», «Как говорится, не разобравшись с делом. Ну, кого Россия подорвала в Европе?» — пишут пользователи Тwitter.

Ранее информагентство Nation News сообщало, что помощник Трампа резко призвал Вашингтон к жесткому диалогу с Россией из-за Сирии.

Нина Калинина
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