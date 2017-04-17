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Главные новости Челябинской области
12:11  17 апреля 2017 0

Челябинец поджег многоэтажный дом. И дожидался спасения, вися на высоте 9 этажа. ВИДЕО

Виновник проблем целого подъезда остался жив и здоровФото: паблик «(В) Чурилово» Челябинск, ВК

Челябинец, после семейной ссоры устроивший взрыв и масштабный пожар в многоэтажном доме на улице Трашутина, оказался невменяемым. Об этом сообщили в понедельник, 17 апреля, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска, передает корреспондент «URA.RU».

Квартира, в которой взорвалась подожженная им канистра с бензином, выгорела дотла. Часть соседних квартир стал непригодна для жилья, местные жители собирают вещи и продукты для погорельцев — это женщина и двое детей 15 и 4 лет.

«Напрочь пострадал балкон и входная дверь. Сильно пострадали три верхних этажа лестничной клетки. Стены закопчены, окна сгорели. Квартира, где все произошло, уничтожена полностью. Там максимальный урон. Ни дверей, ни окон, ни проводки, ничего из имущества не осталось. В данный момент сантехники восстанавливают систему отопления», — рассказывает в соцсетях один из местных жителей.

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Рвущееся из окон пламя сфотографировали многие чуриловцы Фото: паблик «(В) Чурилово» Челябинск, ВК

ЧП произошло днем 15 апреля в микрорайоне Чурилово. Глава семейства после очередной ссоры устроил в квартире пожар, и когда пламя охватило ее полностью, выбрался на балкон 9 этажа и висел снаружи около 10-15 минут. Затем пожарная машина смогла, маневрируя по заставленному легковушками двору, подъехать и поднять лестницу для его спасения.

Алексей Шумов
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