11:55 17 апреля 2017 0

Ветеран боевых действий в Сирии начал снимать видеоролики об экологической катастрофе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После выхода видеороликов о состоянии свалок в Тобольском районе в отставку ушел глава села Санниково Чамалитин Отногулов. Авторам же роликов стали поступать угрозы, о чем они сообщили «URA.RU».

Видеооператор Данияр Рамазанов рассказал «URA.RU» об угрозах со стороны неизвестных лиц, после выхода первого ролика о проблеме несанкционированных свалок в селе Санниково Тобольского района. Он и его знакомый ветеран боевых действий в Сирии Айвар Марганов сняли и разместили видео в социальных сетях. После успеха первой работы активисты заявляли о желании сделать еще несколько материалов из соседних деревень.

«Я объехал села, где подбирал фактуру к съемкам и разговаривал с людьми о проблемах. Потом мне позвонили с неизвестного номера и сказали, чтобы я бросил эту тему, если я переживаю за свою жизнь и жизнь своей семьи. Заявлять в полицию пока не буду. Скачал на телефон программу для записи звонков. Будут доказательства — там посмотрим», — рассказал Дайнар.

Фото: принт скрин с видеоролика

С выходом видеоролика совпало еще одно событие — глава села Санникова Чамалитин Отногулов написал заявление и сложил с себя полномочия. Однако, сам глава деревни утверждает, что его увольнение не связано с видеоматериалом.

«Я ухожу не из-за ролика. Десять лет работал, устал, просто, — пояснил свой уход с поста Чамалитин Отногулов. — Нужно уступать место. Пусть молодежь работает. Может им удастся навести порядок, а не просто говорить».

Глава администрации Тобольского района Юрий Батт пояснил корреспонденту «URA.RU», что уже 18 апреля состоится собрание поселковой Думы, где будет объявлен конкурс на замещение должности главы, а также решаться вопрос с уборкой несанкционированной свалки отходов, в образовании которой он винит самих жителей.

«Люди так привыкли. Они не хотят вывозить мусор. Им проще скинуть его здесь. Сюда же скидывают свои отходы предприниматели из соседнего района, — посетовал Юрий Батт. — Мы к 2018 году хотим установить баки в каждом селе. И говорим людям, что за вывоз мусора нужно платить, но они ментально не готовы платить за вывоз. Поэтому эту проблему просто так не решить».

Он также оценил ролик, назвав его однобоким. И призвал заняться решением проблем самим авторам видео, например, создать волонтерскую бригаду для уборки отходов.

Идейный вдохновитель экологической борьбы, ветеран боевых действий в Сирии Айвар Марганов, пояснил, что знает о собрании Думы, но пока не решил выставлять свою кандидатуру на замещение вакантной должности. «Я не знаю, как это делается, но на думе обязательно буду. Там тоже будем снимать», — подчеркнул Айвар.