12:03 17 апреля 2017 0

Огороженная территория, как считают власти, позволит обеспечить меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сквер имени Колющенко и площадка в парке имени Тищенко в Челябинске станут постоянными местами проведения митингов и собраний граждан, где люди могут выразить свое публичное мнение. В правительстве области готовят соответствующий документ. Сквер уже опробовали на двух массовых мероприятиях — акции памяти погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга и митинге движения «Стоп-ГОК», в котором принял участие Алексей Навальный.

Акцию памяти планировали на Кировке 8 апреля, как митинг. Но потом мероприятие решили провести в статусе «собрания граждан», и не в самом многолюдном месте Челябинска, а в сквере Колющенко, обустроенном несколько лет назад, зоне, неприкосновенной для жилищного строительства. Для акции имелась специальная огороженная территория, где в воротах можно устанавливать металлоискатель для дополнительных мер безопасности.

Там и собрались горожане, чтобы почтить память погибших. И туда же отправили организаторов митинга движения «Стоп-ГОК» в воскресенье, 16 апреля. В обоих мероприятиях приняли участие по несколько тысяч человек и места вполне хватило. Полиция проследила, чтобы не было давки. А жители окрестных домов уже начинают привыкать к тому, что под их окнами выстраиваются наряды ДПС.

«Как и акцию памяти, так и митинг было удобнее проводить именно в сквере из соображений безопасности», — подтвердил «URA.RU» вице-мэр Челябинска Игорь Лопаткин.

В Челябинске уже есть две площадки, имеющие статус «гайд-парков». В постановлениях они обозначены как места «специально отведенные или приспособленные для коллективного обслуживания общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуществ». Это «Алое поле» и парк имени Гагарина. Организаторов акций особенно полюбилось «Алое поле». Здесь собираются коммунисты, эсеры, несколько раз проводили акции протеста дольщики «Гринфлайта».

Как стало известно «URA.RU», теперь для таких акций будет приспособлен сквер имени Колющенко. Уже дано поручение обеспечить его системой «Безопасный город», установив там постоянные камеры видеонаблюдения. Вторым таким местом станет площадка в парке имени Тищенко в Металлургическом районе, как и сквер огороженная, позволяющая привозить на мероприятие рамки металлоискателя.

В парк Тищенко и сквер имени Колющенко будут отправлять организаторов всех подобных мероприятий. Вне зависимости от того, выступают ли они против власти или поддерживают ее. В правительстве области уже готовится специальное постановление, сообщили «URA.RU» собственные источники. Парки, Кировка и другие массовые места для отдыха горожан будут использоваться в основном для проведения праздников, шествий и спортивных мероприятий.