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17 апреля 2017
16 апреля 2017
11:57  17 апреля 2017 0

Россияне окончательно разочаровались в Дональде Трампе

Клипарт, трамп дональд
Рейтинг антипатии к американскому лидеру поднялся до 39%Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне стали хуже относиться к президенту США Дональду Трампу. Рейтинг антипатии к американскому лидеру поднялся до 39%, тогда как месяц назад он составлял еще 7%. Данные последнего опроса приводит ВЦИОМ.

Положительно относятся к Трампу только 13% россиян, приводит данные опроса радиостанция «Эхо Москвы». Среди эмоций, которые вызывает Дональд Трамп у россиян, это недоверие — 31%, разочарование — 19%, безразличен американский лидер почти трети опрошенных.

В феврале среди американцев был проведен опрос о врагах США. Россия в этом рейтинг заняла шестую строку. Как писала «Национальная служба новостей», треть американцев считает, что Россия не является для США дружественным государством, «врага» в лице России видит каждый пятый американец (22%).

Нина Калинина
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