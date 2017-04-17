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Главные новости Курганской области
12:09  17 апреля 2017 0

Бюджет Курганской области готов рассчитаться с долгами. Кокорин озвучил дату

Совещание у губернатора Курганской области. Курган., кокорин алексей, сухнев виктор, пугин сергей, члены правительства курганской области
Кредиторскую задолженность планируют погасить до июняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кредиторская задолженность бюджета Курганской области будет погашена до 1 июня 2017 года. Об этом членам правительства сообщил губернатор региона Алексей Кокорин в понедельник, 17 апреля, на аппаратном совещании, передает корреспондент «URA.RU».

«На 1 июня будет погашена вся кредиторка. Это касается не только управления физической культуры и спорта, но в первую очередь здравоохранения», — сообщил Кокорин.

Губернатор добавил, что и перед муниципалитетами поставлена задача погашения кредиторской задолженности. «Руководители департаментов, планируя свою деятельность, должны четко знать, что это произойдет», — добавил глава области.

Источник для погашения задолженности губернатор не уточнил. Как сообщила «URA.RU» курганский сенатор Елена Перминова, возможно, долги погасят за счет собственных доходов региона.

Согласно справке, размещенной на сайте финуправления, на 1 марта числится 889 млн рублей просроченной кредиторской задолженности, а также 737 млн рублей текущей задолженности. Государственный долг области по кредитам составил более 16 млрд 51 млн рублей.

Анна Бояркина
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