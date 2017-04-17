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Главные новости Пермского края
12:14  17 апреля 2017 0

«Камни отражают состояние души чиновников»: зоозащитники готовят массовые протесты в Перми

Новая схема водоснабжения. Водоканал. Тюмень, собака, дождь
Зоозащитники: наши органы власти тяжело больны, если они не видят и не слышат, что над животными издеваются в приютеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Перми пройдет пикет против жестокости по отношению к животным в муниципальном приюте. Сначала зоозащитники хотели устроить митинг рядом с мэрией, но им не разрешили.

Пикет против живодеров пройдет в Саду камней во вторник, 18 апреля, в 17:00. Его поводом стала гибель двух щенков в Пермском муниципальном приюте. Предположительно, над животными был совершен акт зоофилии. Возбуждено уголовное дело. В самом приюте утверждают, что смертельные раны в районе хвоста и половых органов собаки получили в драке между собой.

«Сначала мы хотели провести митинг под стенами мэрии, но нам его не согласовали, потому что мы якобы можем помешать движению пешеходов и водителей. Потом предлагался пикет в Театральном сквере — тоже недалеко от администрации, но именно в тот день там был запланирован ремонт тротуара. Нам предложили провести наше мероприятие в Саду камней, но это далеко от зданий, где находятся органы власти, к которым мы хотим обратиться. Тем не менее мы вынуждены согласиться на это место. Как сказали наши активисты, камни как нельзя лучше отражают состояние души наших чиновников. Наши органы власти тяжело больны, если они не видят и не слышат, что над животными издеваются в приюте. Это ведь вопиющая ситуация, когда в нашем же приюте на наши же налоги насилуют наших собак», — говорит «URA.RU» зоозащитница Анна Николаева.

Анна Белкина
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