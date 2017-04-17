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Главные новости Свердловской области
12:39  17 апреля 2017 0

В Екатеринбурге двое мужчин обожгли лицо автолюбителю, представившись полицейскими

Полиция. Челябинск., полиция, авто
В полиции заявление пострадавшего приняли в работуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге два пьяных человека напали на местных жителей с баллончиком с обжигающим газом, представившись сотрудниками полиции. Один из пострадавших рассказал «URA.RU», что причиной нападения стал дорожный конфликт.

Как рассказал «URA.RU» екатеринбуржец Никита, потасовка случилась 16 апреля около 22:00. Он ехал с другом в машине, на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка-Первомайская им перегородили дорогу два молодых человека, судя по поведению, пьяные.

«Нам уже горел зеленый, но они все еще переходили дорогу. Когда мы подъехали к перекрестку, они встали перед нами, мы посигналили, они начали колотить по машине. Мы, конечно, остановились и начали разбираться», — рассказал агентству горожанин.

В ходе «разборок» пешеходы представились оппонентам на автомобиле лейтенантами ППС, но удостоверения показывать отказались. Затем в чьей-то руке появился баллончик с перцовкой. «Обрызгали нас обоих. Всю ночь не спал, лицо жгло и глаза, — негодует собеседник агентства. — Подали на них заявление в полицию, но у нас совершенно нет никаких данных по ним, кроме четырех размазанных фотографий».

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Качество снимков крайне низкое, но пострадавший надеется получить видео нападения в ближайших заведениях Фото: пострадавший Никита

В отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга подтвердили информацию о поданном заявлении. «Утверждение, что правонарушители являются сотрудниками полиции, до выяснения всех обстоятельств и их личностей преждевременно и не соответствует на данный момент действительности. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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