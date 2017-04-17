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17 апреля 2017
12:25  17 апреля 2017 0

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук призвал власти Чечни провести собственное расследование о геях

Приезд ДДТ в Екатеринбург, шевчук юрий
Юрий Шевчук вступился за коллектив "Новой газеты"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук написал письмо министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову по поводу ситуации вокруг «Новой газеты». По мнению артиста, если в республике не согласны со статьей издания, где говорится о задержаниях гомосексуалистов, властям нужно провести собственное расследование и подать в суд, если факты, представленные журналистами не подтвердятся.

Музыкант подчеркнул, что главный редактор издания Дмитрий Муратов — «порядочный человек, который не допустит глумления над тем, что свято для других людей», — цитирует музыканта «Национальная служба новостей».

Он отметил, что и сам чутко относится к чеченскому народу. «Я родился в межконфессиональной семье. Мой прадед, правоверный мусульманин, Мударис Ахмадеев был муллой, за что и расстрелян в 1937 году в Башкирии. Cо стороны отца дед Сосфен Иванович, христианин, из казаков, был расстрелян под Канском, тоже в 37-м. Я знаю, какой чудовищный геноцид пережил Чеченский народ во времена сталинских репрессий, — приводит письмо Шевчука радиостанция „Эхо Москвы“. — Нельзя нам то беззаконие перетаскивать в 21-й век. Казнить друг-друга без суда и следствия».

Он отметил, что понимает, как близко к сердцу чеченцы воспринимают негатив, связанный с внутренней жизнью в республике. «Понимаю вас, но уважаю силу, а не насилие», — отметил музыкант. Юрий Шевчук убежден, что СМИ нужны, чтобы указать на недостатки, устранение которых поможет создать сильную Россию.

Скандал вокруг «Новой газеты» разгорелся из-за сообщения главреда издания об угрозах, поступающих в редакцию после выхода статьи о задержаниях гомосексуалистов в Чечне. По словам Муратова, в республике приняли резолюцию, в которой всем подстрекателям пообещали возмездие без срока давности. Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что резолюция действительно была утверждена. Он отметил, что намерен бороться с подобными материалами через иски в суд о клевете.

Нина Калинина
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