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17 апреля 2017
12:32  17 апреля 2017 0

Талые воды смыли автобус с детьми. ВИДЕО

Пресс-конференция МЧС Курган, паводок, наводнение
Весенние воды едва не привели к трагедии в КазахстанеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поднявшаяся из реки вода смыла с дороги автобус с детьми. Инцидент произошел в Акмолинской области на севере Казахстана. Детей пришлось срочно эвакуировать с места ЧП на лодке.

Видео с инцидентом появилось в Сети. На ролике видно, как школьников вытаскивают из люка затопленного практически под крышу ПАЗа и пересаживают в лодку.

По данным СМИ, всего в автобусе было 10 детей, которые вместе с учителями ехали из города Державинска в областной центр Кокшетау. Как уточняет портал Life.ru, школьники не пострадали.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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