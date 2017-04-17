12:55 17 апреля 2017 0

РЖД не хочет платить налог на имущество в регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская железная дорога поднимет тарифы на проезд в поездах, если правительство не предоставит монополисту налоговые льготы по имуществу. Президент РЖД Олег Белозеров в письме «О сохранении льготы по налогу на имущество на федеральном уровне» пожаловался вице-премьеру Аркадию Дворковичу на большие убытки из-за передачи налога на уровень регионов.

В письме Белозеров отмечает, что с 2018 года право вводить льготы по налогу на имущество, купленное с 2013 года, будет передано с федерального на региональный уровень. И если в том или ином регионе соответствующий закон не будет принят, РЖД начнут платить в бюджеты полную сумму налога, сообщает портал Life.ru.

Как пишет глава РЖД, решение о передаче льготы на региональный уровень фактически может привести к ее отмене на территории большинства субъектов Российской Федерации. Рост налоговых платежей в отношении транспортных средств, по его мнению, потребует индексации стоимости перевозок и приведет к увеличению транспортной составляющей в себестоимости товаров.

Письмо пока рассматривается в Минтрансе. Между тем, как напоминает издание, с 2017 года ставка НДС на пассажирские перевозки для РЖД была снижена до нуля. Кроме того, РЖД получают и прямые государственные вливания: в 2016 году из федерального бюджета РЖД получили в уставной капитал 25 млрд рублей, в 2015 году — 121,2 млрд рублей

При общей выручке в 1,5 трлн рублей компенсировать затраты на имущественный налог РЖД будет несложно. Если ни один регион не поддержит льготы для РЖД, а новые затраты будут «размазаны» по всем услугам, оказываемым госкомпанией, включая грузоперевозки, то увеличение тарифа составит только 0,74%.

Минтранс в свою очередь намерен решить вопрос по тарифам РЖД до конца мая, пишет «Газета.Ru». В конце марта заместитель министра транспорта России Алан Лушников заявил, что правительство намерено снизить верхние границы повышения тарифов 13% до 10% — без ограничения на год.