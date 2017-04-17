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13:34  17 апреля 2017 0

В Челябинске разваливаются «ворота города». Мэр требует от полиции участия в благоустройстве. ФОТО

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
Без ГИБДД навести порядок в Челябинске не получаетсяФото: depositphotos.com © URA.RU

За чистотой на дорогах Челябинска начнут следить круглосуточные патрули ГИБДД, а въезды в областной центр срочно приведут в порядок. Соответствующие поручения отдал на аппаратном совещании в понедельник, 17 апреля, мэр города Евгений Тефтелев, передает корреспондент «URA.RU».

Подводя очередные итоги весенней уборки, глава города вновь констатировал, что тяжелая техника со стройплощадок микрорайона «Академ риверсайд» продолжает растаскивать грязь по Университетской набережной.

«Несмотря на все обращения к застройщику, это продолжается. Может, круглосуточные патрули там запустить — пусть штрафуют их?» — обратился Тефтелев к присутствующему на совещании начальнику полиции города Сергею Миронову. Тот, в свою очередь, обещал так сконфигурировать график движения патрулей, чтобы надежно контролировать все четыре выезда с территории стройки.

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За прошедшую зиму вид стелы не улучшился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выслушав отчеты глав районов об очередных тысячах тонн вывезенных грязи и мусора, мэр потребовал от них привести в порядок въезды в областной центр. Находясь на границе сфер ответственности, они превратились в оттаявшие весной импровизированные свалки.

«Например, Троицкий тракт — там очень серьезная уборка нужна. Поблизости расположены гаражи, садовые кооперативы — и накопилось очень много мусора. Нехорошо, когда стоит стела „Челябинск“, а с нее штукатурка кусками отваливается», — заметил градоначальник.

Также уборка ждет автодорогу «Меридиан», въезды со стороны Уфимского и Свердловского трактов, Копейска и «гостевую» трассу до аэропорта.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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