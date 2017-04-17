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17 апреля 2017
13:06  17 апреля 2017 0

Глава МВД Таджикистана заставил милиционеров ходить в театр

Предпремьерная репетиция спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Свердловский театр драмы. Екатеринбург, театр, сцена
Милиционеров Таджикистана заставили регулярно ходить на спектаклиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Каждый таджикский милиционер теперь обязан хотя бы раз в месяц ходить в театр. Соответствующее распоряжение выпустил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.

Посещать спектакли милиционеры обязаны за свой счет и в свободное от работы время — преимущественно в выходные дни, цитирует распоряжение «Коммерсант». Требование обязательно для всех сотрудников МВД Таджикистана, независимо от места проживания и наличия в этих местах проживания театров, уточнили в милицейском ведомстве.

Глава МВД считает, что стражам порядка нужно повышать уровень культуры и создавать положительный образ в обществе. Он уверен, что посещение учреждений культуры играет важную роль в духовно-нравственном росте сотрудников правоохранительных органов, а также помогает снять усталость после напряженного и трудного рабочего дня. Отмечается, что Рамазон Рахимзода проникся искусством после того, как сам вместе со своим начальником пресс-службы сходил в Государственный академический драмтеатр имени Абулкасима Лахути.

Это не первая оригинальная инициатива Рамазона Рахимзоды. В конце прошлого года он начал в министерстве кампанию по борьбе с лишним весом, обязав всех подчиненных заниматься спортом.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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