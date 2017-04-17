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13:19  17 апреля 2017 0

В новом онкоцентре Ноябрьска будет хоспис

Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, Онкология, медицина, мрт, больница
В новой больнице в Ноябрьске будет установлен томографФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Ямала ищут подрядчика для подготовки проекта реконструкции санатория «Озерный» в Ноябрьске. После ремонта там должен открыться онкоцентр. Подрядчик помимо проекта должен будет провести комплексное обследование здания. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок.

В здании будет запланировано приемное отделение, онкологическое отделение на 20 коек, паллиативное отделение на 10 коек, отделение лучевой диагностики с установкой: мамографа, МРТ, компьютерного томографа, рентгена и аппаратов УЗИ. В онкоцентре также должно быть помещение для химиотерапевтического лечения, а в цокольном этаже — отделение лучевой диагностики.

Сумма контракта с проектировщиками — 19,3 млн рублей. Заказчиком стала «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».

В 2016 году округ выкупил имущественный комплекс «Озерного» за 100 млн рублей. Идею перепрофилирования санатория власти Ямала озвучили в 2015 году. Тогда полагали, что к 2017 году уже можно будет открывать новую больницу. Однако теперь наиболее оптимистичным сроком называют 2019 год.

Юлия Фролова
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