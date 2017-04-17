13:53 17 апреля 2017 5

Для тех, кто ищет принципиально новое качество жизни, ценит комфорт, хорошую экологию и предпочитает активный образ жизни Фото: Доброград

Северян, уставших от морозов и серости, зовут переехать в новый и современный город Доброград во Владимирской области. Уникальный проект, реализующийся с нуля на частные инвестиции, за несколько лет стал настоящим курортом в центре «Золотого кольца» в двух часах езды от Москвы, который привлекает людей со всей России.

Жилье

Будущие доброградцы могут выбрать практически любой формат жилья: от квартир экономкласса всего за 1 миллион рублей до просторных апартаментов, таунхаусов, индивидуальных домов по типовым или уникальным проектам. Все земельные участки разбиты по зонам, каждый может найти здесь именно то, что необходимо. Приобрести недвижимость возможно в рассрочку.

К каждому участку уже подведены все коммуникации, причем для удобства жителей они проходят под землей.

«Город возводит собственная строительная компания. Процесс строго контролируется на каждом этапе, от проектирования до производства высокотехнологичных стройматериалов», — уточнили в пресс-службе Доброграда.

1/2 Таун-хаусы в Доброграде Фото: пресс-служба Доброграда

Экология

Организованные прогулочные трассы Фото: пресс-служба Доброграда

Город основан в живописном экологически чистом, нетронутом цивилизацией месте с сохранением природного ландшафта. Доброград находится на слиянии двух рек Агры и Нерехты. В черте города расположены два озера, на одном из которых организована рыбалка.

В Доброграде есть собственная экоферма, поэтому круглый год можно питаться натуральными продуктами, свежими овощами и фруктами.

Забота об окружающей среде и здоровье жителей — главное, над чем постоянно работают основатели города.

Инфраструктура

В Доброграде есть все для максимально комфортной и безопасной жизни: охраняемая благоустроенная территория с парками, детскими площадками и беседками.

1/2 Киви-гольф Фото: пресс-служба Доброграда

Медицинское обслуживание осуществляет Первый клинический медицинский центр — один из самых крупных в ЦФО. Здесь предоставляется полный спектр медицинских услуг по 53 направлениям, включая хирургию, стоматологию, а также отдельное направление — санаторно-курортное лечение.

Первый клинический медицинский центр

В ПКМЦ работают более 90 врачей, 70% из которых имеют ученые степени. Медицинские сестры, лаборанты и другой медицинский персонал — дипломированные специалисты, задача которых с максимальный эффективностью помогать врачам и создать комфортные условия для гостей.

В городе работают кафе и рестораны, СПА и фитнес-центр, а в 2018 году здесь откроют первую школу и детский сад.

Доброград называют спортивным курортом, здесь есть условия для занятий 40 видами спорта, в том числе 15 олимпийскими! В распоряжении жителей большой спорткомплекс, стадион, веревочный и скейтпарк, беговые и велосипедные трассы летом, лыжные — зимой. Регулярно в городе проводят концерты, фестивали и праздники.

1/2 Ресторан «Гнездо аиста» Фото: пресс-служба Доброграда

Узнать подробную информацию о Доброграде можно на сайте: www.gorod-dobrograd.ru и по бесплатному телефону: 8 800 200 80 50.

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