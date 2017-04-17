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Главные новости Пермского края
13:27  17 апреля 2017 0

«После всех экзаменов идем митинговать». Пермские студенты сняли кавер на песню «Грибов» в защиту проездного. ВИДЕО

В своем видео студенты анонсировали митинги против ограничения числа поездок по проездному документуФото: администрация Перми

Пермские студенты, выступающие за сохранение безлимитного проездного, записали кавер на песню «Тает лед» группы «Грибы». В своем видео они анонсировали митинги против ограничения числа поездок по проездному документу.

В ролике упоминаются замглавы пермской мэрии Анатолий Дашкевич и начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов. «Снова нам Дашкевич говорит, что денег нет, и от слов Денисова мне стало холодней. Если хочешь больше ездить, то плати скорей, знай, что наша власть не очень любит бунтарей. Я делаю навстречу к тебе шаг, чтобы пойти с тобой митинговать. Под нашими ногами Пермский край, между нами сегодня пожар», — поют студенты.

Студенты требуют полностью отменить лимит на поездки в Перми. Они аргументируют свое требование тем, что стоимость проездного на 90 поездок составляет 85% от стипендии в вузах. На митинге 10 марта они написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором обрисовали проблему. Ответом, который пришел из Кремля, студенты остались недовольны. Они намерены и дальше устраивать пикеты и митинги, чтобы добиться отмены ограничения числа поездок.

Анна Белкина
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