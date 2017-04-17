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Главные новости Пермского края
14:06  17 апреля 2017 1

Жириновский выбрал соперника пермскому губернатору

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Владимир Жириновский не оставит пермского губернатора без конкурецииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Высший совет ЛДПР, который возглавляет Владимир Жириновский, определил соперника на выборах главе Прикамья Максиму Решетникову. Как стало известно «URA.RU», за пост губернатора будет бороться лидер пермской «ячейки» либерал-демократов.

Источник агентства в партии утверждает, что на прошлой неделе высший совет ЛДПР обсуждал, кто будет кандидатами от либерал-демократов на выборах глав субъектов РФ. Относительно Пермского края было принято решение, что в выборах губернатора примет участие координатор регионального отделения в Прикамье Олег Постников. Однако решение еще не оформлено окончательно.

Сам Олег Постников отказался от комментариев. Знакомый с ситуацией собеседник говорит, что лидер пермской «ячейки» в прошлые четверг и пятницу (13 и 14 апреля) был в Москве, но какой-либо информации о своем возможном выдвижении пермским однопартийцам пока не представлял.

Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь
Олег Постников, возможно, уже готовит предвыборную программу
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Медиаменеджер Олег Постников возглавил реготделение в начале прошлого года. Его считали сторонником главного оппонента властей региона — депутата Заксобрания (теперь — Госдумы) Дмитрия Скриванова. Сейчас он руководит фракцией ЛДПР в парламенте региона.

Ранее возможным кандидатом от ЛДПР называли депутата Заксобрания Игоря Орлова — выходца из МВД, поработавшего министром в правительстве губернатора Олега Чиркунова и замглавы администрации губернатора Виктора Басаргина.

Также на сегодняшний день известен вероятный соперник Максима Решетникова от КПРФ — адвокат из Москвы Ирина Филатова, которая в прошлом году боролась в Прикамье за мандат депутата Госдумы.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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