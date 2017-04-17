13:47 17 апреля 2017 2

Во время следствия Тропиканка призналась в организации убийств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместо последнего слова членов банды Тропиканки, которое должно было прозвучать в Свердловском областном суде в понедельник, 17 апреля, в ходе заседания прозвучало сенсационное заявление. Адвокат Светланы Степенько заявила, что ее подзащитная не виновата и оговорила себя на следствии из страха.

В Свердловском областном суде не состоялось последнее слово членов банды Тропиканки, которые убивали односельчан. Судья перенес его на 27 апреля. В ходе заседания лишь выступили адвокаты двух обвиняемых: 41-летней Светланы Степенько по кличке Тропиканка и 27-летнего сожителя ее дочери Вячеслава Неглеца. Защитник 26-летнего сожителя Тропиканки Ильи Муравьева сегодня не выступал, но со слов адвокатов стало ясно, что он тоже отказывается от своих показаний.

Защитник Тропиканки сделала сенсационное заявление: ее подзащитная по всем эпизодам невиновна, ее следует оправдать и отпустить. По словам адвоката, во время следствия Степенько оговорила себя, поскольку к ней применили незаконные методы. Что именно за этим скрывается, намекает ли она на пытки, адвокат Тропиканки расшифровывать не захотела.

Защитник же Неглеца ничего нового не сообщил. Мужчина по-прежнему полностью признает свою вину по всем эпизодам и ходатайствует о досудебном соглашении, чтобы смягчить срок.

Между тем односельчане из Нейво-Шайтанского недовольны малыми сроками, которые потребовал прокурор для банды. Они боятся возвращения Тропиканки и расправы с ее стороны. По словам местных жителей, дочь Тропиканки неоднократно угрожала им.

Банда Тропиканки обвиняется в убийстве односельчан ради денег. Началось с того, что Степенько задолжала владелице мехового магазина «Леон» в Алапаевске Наталье Глаголевой. Чтобы вернуть долг, женщины придумали схему: Степенько подыскивает людей, на которых Глаголева через свой магазин сможет оформить кредит якобы на покупку шубы, а деньги будут делить пополам. Так и долг будет погашен, и заработают. Кредиты, разумеется, никто возвращать не собирался.

Тропиканка забирала у людей деньги и говорила, что погасит долг позже сама. Когда Тропиканка узнала, что служба безопасности банка заинтересовалась подозрительными кредитами, жители села, оформившие на себя деньги, один за другим были убиты ею с подручными: одного сожгли заживо вместе с домом, другого забили ломом, а женщину в мороз вывезли в лес и бросили в овраг, из которого она не смогла выбраться и замерзла.

Известно, что Тропиканка ранее была судима по статье « побои», а Неглец — по статье «незаконный оборот наркотиков».