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17 апреля 2017
13:49  17 апреля 2017 1

Минобороны устраивает прогулки по уникальной базе «Арктический трилистник». ФОТО

Щенкам на базе морозы не страшныФото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ запустило интерактивную экскурсию по уникальной военной базе «Арктический трилистник» на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.

В посвященном базе разделе есть информационный блок, фотографии и виртуальные туры, дающие наглядное представление об условиях жизни военнослужащих

«В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок», — говорится в сообщении, которое приводит «Национальная служба новостей».

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Фото: Минобороны РФ

АЖК «Арктический трилистник» — единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты, уточняет «Федеральное агентство новостей». Площадь административно-жилого комплекса составляет более 14 тысяч квадратных метров.

Раздел дополнен фотографиями, на которых присутствуют здания базы с высоты птичьего полета и других ракурсов. В объектив камеры попали и щенки, которые тоже живут на территории «Арктического трилистника».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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