14:23 17 апреля 2017 0

Драка в баре попала на видео, многие стали ее свидетелями. Однако полиция уже три месяца не может разыскать нападавших Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Расследование драки в екатеринбургском баре «Мизантроп», в ходе которой были жестоко избиты двое супругов, буксует на месте. Несмотря на множество свидетелей, видео инцидента в хорошем качестве, которое есть в полиции и на то, что имена нападавших давно известны, полиция Екатеринбурга вот уже три месяца не может разыскать и задержать их. Об этом «URA.RU» сообщил пострадавший в драке Алексей Щербаков. Чтобы ускорить расследование, он предоставил в распоряжение агентства видео драки в хорошем качестве (с камер наблюдения).

По его словам, пока у следствия есть только один подозреваемый. «Полицейские «нашли» только Андрея Сысоева, который сам пришел в полицию, — рассказал «URA.RU» Алексей Щербаков. Но, по словам Щербакова, Сысоев — даже не ключевой участник драки: он лишь запинывал ногами Алексея, которого повалил на пол. Основной же участник драки — боец ММА, бросивший борцовским приемом головой о пол супругу Щербакова Татьяну — якобы в бегах.

(момент драки — 20.15)

«Мы уже пообщались с его родителями, которые сказали, что не знают, где он находится. При этом его знакомые говорят, что он все-таки живет дома (снимает квартиру в ЖК „Бажовский“) и регулярно водит к себе девушек», — рассказывает Алексей. Личность третьего нападавшего, который был зачинщиком драки (на ВИДЕО он в черной футболке) полиция, по словам Щербакова, даже не установила. Хотя его имя давно известно — Александр Беликов.

Боец ММА Михаил Мальцев, по данным «URA.RU», объявлен в федеральный розыск ФОТО: соцсети

У тех, кто знаком с историей, есть ощущение, что все хотят свалить на одного Сысоева, «Хотя он менее всех причастен, — говорит Алексей. — К тому же, он единственный, кто не прячется (ходит с адвокатом в полицию) и вообще повел себя по-человечески: извинился перед нами. Остальные всячески скрываются».

Разыскивать, где они проживают, у пострадавших нет ни полномочий, ни возможности: несколько недель супруги провели в больнице: у Алексея, напомним, медики диагностировали переломом передней стенки лобной пазухи черепа и черепно-мозговой травмой, у Татьяны выявили разрыв связок ключицы, вывих ключицы и ЗЧМТ.

Несколько дней назад завершилась экспертиза. «Эксперты установили, что был причинен легкий вред здоровью, а супруге (по которой после броска и потери ей сознания просто топтались ногами) нанесен ущерб здоровью средней тяжести», — рассказывает Алексей Щербаков.

В результате драки Алексею Щербакову был нанесен легкий вред здоровью, Татьяне — средний Фото: соцсети

«По сей день никто из них не выходил с нами на связь, никто не попросил прощения, — говорит его супруга Татьяна. — Хотя отец Мальцева признал его на том ужасном видео, где он вел себя, как зверь и как настоящий преступник. Многие его знакомые говорят, что не верят в то, что он мог так себя повести — дескать, „никогда бы пальцем не тронул девушку“. Но увы и ах: на видео очень отчетливо видно каждое его действие в отношение меня и моего мужа. Взгляните в глаза этому „прекрасному“ человеку и опасайтесь его. Ну и спасибо, Миша, что не убил».

По данным «URA.RU», полиция объявила Михаила Мальцева в федеральный розыск. Расследование инцидента проводит отдел полиции №5 Екатеринбурга. Агентство обратилось за официальным комментарием в Управление МВД по г. Екатеринбургу, однако получить оперативный ответ не удалось.