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17 апреля 2017
14:00  17 апреля 2017 1

ФСБ перекрыла канал поставки оружия в Россию с Украины и Европы

Евгений Куйвашев в Хомутовке., оружие, арсенал
Оружие везли в Россию из Европы и УкраиныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщили о перекрытии канала поставки оружия с Украины и Европы в Россию.

Переправкой оружия, как уточнили в ФСБ, занималась межрегиональная группа. «В 24 субъектах РФ в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия», — приводит сообщение силового ведомства «Федеральное агентство новостей».

В ходе совместно проведенной сотрудниками ФСБ и МВД операции было изъято 232 единицы оружия: 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов, а также авиационная пушка времен Великой Отечественной войны. Кроме того, силовики изъяли свыше 16 тысяч боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 кг взрывчатых веществ. У задержанных также нашли поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает ТАСС.

«Прекращена деятельность трех мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия», — уточнили в ФСБ. В данный момент сотрудники проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы, также продолжаются мероприятия по перекрытию других каналов поставки оружия и его компонентов из-за рубежа.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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