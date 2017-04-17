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Главные новости Курганской области
14:08  17 апреля 2017 0

Курганцы пугают друг друга вирусами, которые воруют деньги

Мессенджеры, клипарт. Екатеринбург, телефон, смартфон, мессенджер, whatsapp
В полиции говорят, что опасения не беспочвенныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях жители Кургана предупреждают друг друга о сообщениях, которые являются разносчиками вредоносных вирусов. После их получения якобы списывались со счетов крупные суммы денег. В полиции «URA.RU» подтвердили, что подобные случаи бывали.

В частности, курганцы предупреждают, что не стоит открывать ссылку «Танец Папы римского». Также предостерегают и о звонках с неизвестных номеров, после которых со счета списываются крупные суммы.

Руководитель пресс-службы УМВД по Курганской области Елена Радаева подтвердила, что в зону внимания курганских полицейских попадали случаи распространения вирусов. Было возбуждено несколько уголовных дел. «Чтобы начать расследование, нам нужны обращения пострадавших граждан», — отметила она.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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