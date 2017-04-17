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Главные новости Свердловской области
14:31  17 апреля 2017 4

Врио губернатора Куйвашев отправит в отставку свое правительство. А сегодня у министров банкет

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со, кабинет министров
Правительства в Свердловской области пока нетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Указ президента РФ Владимира Путина «О досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области» может лишить регион правительства. С изменением статуса Евгения Куйвашева на «врио губернатора» ту же приставку к должности могут получить и все члены кабинета министров. Это будет определено распоряжением врио главы региона, пояснили «URA.RU» в администрации губернатора.

«Согласно Устава Свердловской области, для министров обязателен уход в отставку и в статус и. о. в случае, когда губернатор избирается. У нас случай юридически другой — уход в отставку и получение статуса врио не подразумевает уход в отставку и всего правительства. Но у губернатора есть право назначить всех действующих министров исполняющими обязанности. Логика в этом есть есть — если уж глава правительства в статусе врио, то и правительство, наверное, должно работать в этом статусе. Так будет до момента, когда глава региона изберется и сможет принять решение на основании работы членов правительства в довыборный период», — объяснил собеседник агентства в администрации губернатора.

В самом кабмине, сформированном только 7 ноября 2016 года, смену статуса министров и вице-губернаторов уже обсуждают. «Будет новая маленькая реформа-фильтр, и статусы министров снова получат не все», — уверен собеседник «URA.RU» в правительстве, хотя и не находит фактических аргументов для своего заявления. У экс-членов кабмина, впрочем, будет шанс обсудить свои перспективы уже сегодня — в понедельник, 17 апреля, в 15:00 они соберутся в Театре эстрады, где отпразднуют День местного самоуправления.

Антон Ольшанников
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