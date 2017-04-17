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17 апреля 2017
14:27  17 апреля 2017 3

Поклонская передала Генпрокуратуре выводы экспертов о «Матильде». «Недопустима публичная демонстрация»

Эксперты: "Николая II показали как неадекватного и нравственно растленного человека"Фото: Кадр из фильма "Матильда"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская передала в Генпрокуратуру результаты экспертизы фильма Алексея Учителя «Матильда», который выйдет на экраны осенью этого года. По ее словам, специалисты пришли к выводу, что показанный в картине образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II оскорбляет чувства верующих.

«Названный фильм направлен на формирование вполне определенного — ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека», — цитирует Поклонская отрывок из заключения экспертов. Его приводит «Национальная служба новостей».

Поклонская также подчеркнула, что, по мнению экспертов, режиссер Алексей Учитель использует «манипулятивные приемы», подменяя факты мнением и художественным вымыслом.

В заключении эксперты также указали, что недопустимо проводить публичную демонстрацию фильма «Матильда» в связи с высокой степенью провокативности и уничижения, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Поклонская уточнила, что специалисты проанализировали доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования. Как пишет информагентство Nation News, Наталья Поклонская направила всю полученную документацию в Генеральную прокуратуру. Картина должна выйти на экраны в октябре 2017 года.

Нина Калинина
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