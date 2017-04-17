14:44 17 апреля 2017 0

Силовики Пыть-Яха раскручивают маховик уголовных дел против команды экс-сити-менеджера Родики Стадлер Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Суд Пыть-Яха вынес приговор в отношении главного бухгалтера управляющей компании ООО СП «Лифттехсервис». Женщину обвиняли в посредничестве при передаче взятки начальнику службы муниципального предприятия «Управление городского хозяйства». Подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, сообщили «URA.RU» в понедельник, 17 апреля, в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По версии обвинения, подсудимая в период с 2015 по 2016 годы неоднократно передавала представителю «Управление городского хозяйства» взятки в размере 460 тыс. рублей. Женщина действовала в интересах и по поручению учредителя управляющей компании. Представитель муниципального предприятия в свою очередь брал на себя обязательства занижать размер стоимости услуг по водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии, предоставленных «Лифттехсервис».

Взяткополучатель ранее был осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 4,5 млн рублей. В отношении учредителя «Лифттехсервис» расследуется уголовное дело. Ранее прокуратура заявила о возбуждении производства против директора управления городского хозяйства Пыть-Яха Александра Рабиновича. По версии следствия, служащий незаконно перевел подрядчику почти 90 млн рублей за фактически невыполненные работы. Фигурантами уголовных дел также стали экс-глава администрации Родика Стадлер и ее заместитель.