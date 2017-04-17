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Главные новости Челябинской области
14:48  17 апреля 2017 1

Президент федерации хоккея России одобрил проведение чемпионата мира в Челябинске

Хоккей Россия - Франция. необработанные. Челябинск
Новый международный турнир в ледовой арене "Трактор" пройдет через годФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк одобрил проведение в 2018 году в Челябинске чемпионата мира среди юниоров. Заявление прозвучало при подведении итогов турнира «Еврочеллендж» с участием сборных России и Франции, сообщили «URA.RU» в правительстве Южного Урала.

«Наша задача, миссия ФХР — развитие хоккея от Калининграда до Владивостока. Поэтому так важны матчи команд высокого уровня в разных местах России — а иностранцы, как правило, не хотят ехать в регионы. Поэтому я очень благодарен и хоккеистам сборной Франции, и губернатору Борису Дубровского, и всем, кто принимал участие в организации турнира. Думаю, что чемпионат среди юниоров в 2018 году тоже станет большим праздником спорта», — сказал Третьяк.

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Челябинские болельщики — от ВИПов до «простых» — воодушевлены резульататми турнира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два матча «Еврочелленджа», считающегося одним из этапов чемпионата мира по хоккею, состоялись в Челябинске в конце прошедшей недели. В первом из них российская сборная проиграла французам, зато во втором победила с разгромным счетом.

Символическое вбрасывание на второй игре провели сам Вячеслав Третьяк и ветеран челябинского хоккея Анатолий Картаев. Две из шести победных шайб забили в ворота французов воспитанники «Трактора» Голами отметились воспитанники челябинского «Трактора» Максим Шалунов» Валерий Ничушкин.

Алексей Шумов
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