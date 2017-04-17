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17 апреля 2017
14:41  17 апреля 2017 3

Россияне не исключают войны с США

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Россияне не исключают войны между двумя державамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Число россиян, допускающих войну между Россией и США, достигло 30%. Такие данные опроса, проведенного 11—12 апреля, приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей, достигла 30%», — говорится в сообщении, которое приводит телеканал 360.

Как уточняет портал «Русская планета», 16% россиян называют войну между Россией и США реальной, а 14% полагают, что конфликт уже начался. Допускают начало войны только при определенных обстоятельствах 47% респондентов.

Отношения между США и Россией считают прохладными 80% россиян, при этом 15% уверены, что отношения станут только хуже, а примерно 30% полагают, что еще можно навести мосты между странами.

По данным на март 2014 года, четверть опрошенных считала войну невероятной, 51% допускали, что она маловероятна, 16% — весьма вероятна, 4% думали, что война уже идет.

Нина Калинина
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