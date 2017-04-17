15:15 17 апреля 2017 0

Таксиста застрелили, а потом сожгли вместе с машиной Фото: 72.мвд.рф

Завершилось следствие по резонансному делу об убийстве из ревности таксиста в Туринске. Главным помощником ревнивого мужа стал 30-летний лейтенант ГИБДД. Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершено расследование громкого уголовного дела. На обвиняемых завели целый букет статей.

«Жители Туринского района в зависимости от степени участия каждого обвиняются по статьям „убийство“, „незаконный оборот оружия и боеприпасов“, „неправомерное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц по предварительному сговору“, „умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога“, „злоупотребление должностными полномочиями“ и „заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления“», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Убийство туринского 24-летнего таксиста Александра Емельченко произошло 19 апреля 2016 года. Спустя несколько дней его труп нашли в сгоревшей машине в «Дэу Нексия» в Тюменской области. А уже 24 апреля были задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, 61-летний владелец похоронного агентства в Туринске Юсуп Сельмурзаев узнал о том, что его 36-летняя жена Юлия изменяет ему с таксистом. Ревнивец решил расправиться с любовником жены, и попросил помочь двух знакомых. 19 апреля Сельмурзаев с 30-летним лейтенантом ГИБДД Денисом Кочаном и 33-летним коллегой по похоронному бизнесу сели в такси Емельченко под видом пассажиров. Возле въезда на АЗС на улице Некрасова машина притормозила, и Сельмурзаев двумя выстрелами из пистолета убил обидчика. После этого автомобиль перегнали в соседнюю Тюменскую область, и вместе с трупом сожгли.

Тюменские сыщики, быстро раскрывшие убийство, позже передали материалы дела в Свердловскую область.