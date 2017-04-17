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Главные новости Тюменской области
14:51  17 апреля 2017 0

Возмездие настигло педофила, который два года насиловал школьниц в подъездах Тюмени. Жертва помогла найти негодяя

Пресненский суд. Москва, скамья подсудимых, наручники, чабуев юрий
Тюменского педофила отправили в колонию на 18 лет (фото из архива)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени суд вынес приговор педофилу, который караулил на улице школьниц и нападал на них в подъездах домов. Жертвами тюменца стали пять девочек. Последняя школьница помогла поймать негодяя.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, горожанин с сентября 2013 года по ноябрь 2015-го выслеживал на улице девочек, которые возвращались домой из школы. Злодей предпочитал школьниц младше 14 лет.

В ноябре 2015 года педофил выследил очередную девочку и поднялся за ней на лестничную площадку многоэтажки. Там он надругался над ребенком, но школьница сумела закричать. Крик услышала мама девочки и выскочила на площадку, в итоге негодяй убежал. Полицейские «по горячим следам» сумели отыскать педофила и задержали его. Суда негодяй дожидался в СИЗО.

Следователи выяснили, что эпизод с ребенком был не единственным в биографии педофила. Для того, чтобы собрать доказательства, сотрудники СУ СКР опросили больше 300 свидетелей, провели около 20 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и компьютерную, пришлось задействовать и полиграф.

В итоге суд признал тюменца виновным и отправил его на 18 лет в колонию строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить потерпевшим за моральный вред — в общей сложности сумма составила 1 миллион 700 тысяч рублей.

Надежда Карташова
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