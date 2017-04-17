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17 апреля 2017
14:57  17 апреля 2017 0

Суд назначил дату слушаний по иску миллиардера Усманова к Навальному

Съезд РСПП. Москва, усманов алишер
Суд принял иск Алишера Усманова к оппозиционеруФото: Антон Белицкий © URA.RU

Люблинский суд Москвы 18 мая рассмотрит иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному в связи с публикациями созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщили в суде.

В пресс-службе суда заявили, что иск принят к производству, первая дата слушаний назначена на 18 мая 2017 года, сообщает «Газета.Ru».

Новость по теме
Усманов подал в суд на Навального

Миллиардер Алишер Усманов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства, напоминает информагентство Nation News.

Навальный выпустил скандальный фильм о бизнесмене, в котором идет речь о коррупционных связях и теневых схемах в бизнесе.

На прошлой неделе Алишер Усманов заявил, что обвинения в фильме беспочвенны и он требует в суде защитить свое честное имя. Бизнесмен не собирается требовать с оппозиционера компенсации за моральный ущерб.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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