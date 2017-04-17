15:38 17 апреля 2017 1

Квадратный метр новой "элитки" в 2017 году стоит 92 тысячи рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Свердловской области не хватает доступного элитного жилья. Средняя цена престижной недвижимости за год выросла более чем на 10 тыс. рублей за квадратный метр.

По данным Свердловскстата, в первом квартале 2017-го года строители в среднем продают новую элитную недвижимость по 92 230 рублей за квадратный метр. В первом квартале 2016 года строители давали цену 83 469 рублей. Разница кажется существенной в условиях, когда застройщики жалуются на постоянный дефицит живых денег на рынке из-за кризиса и снижают цены на жилье. Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев в беседе с «URA.RU» объяснил скачок цен выходом на свердловский рынок новых масштабных объектов и отсутствием площадей, которые помогут выравнять соотношение.

«Более дешевое элитное жилье было распродано, осталось только дорогое. Например, на рынок вышли крупные амбициозные объекты, такие как башня „Исеть“, где апартаменты продают по 250 тысяч рублей за квадрат. Из-за этого средняя цена поднялась, — сказал агентству Галеев. — Ситуация вряд ли как-то скажется на спросе. Элитное жилье — это особый сегмент, на который не сильно влияет кризис или состояние ипотечного рынка».

Свердловскстат проанализировал, как менялись цены на свердловском рынке недвижимости Фото: Свердловскстат

При этом типовая «первичка» падает в цене. В 2017 году квадратный метр такого жилья стоит 55 978 рублей, разница по сравнению с 2016 годом — 3 318 рублей. Цена квадратного метра жилья комфорт-класса в 2017-м поднялась на 207 рублей — до 58 007 рублей.

Разница цен на вторичном рынке элитных квартир значительно меньше. В первом квартале 2017-го застройщики берут 95 400 рублей за квадратный метр, а в 2016-м просили 91 541 рубль. Квадратный метр типового вторичного жилья подешевел за год на 2 598 рублей (53 760 рублей — в 2017-м).

Ранее «URA.RU» писало, что в Екатеринбурге цена на квадратный метр «вторички» достигла минимума с августа 2012 года.