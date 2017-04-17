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Главные новости Пермского края
15:17  17 апреля 2017 1

В Пермском крае целый район боится остаться без хирургов

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
Жители Березовки говорят, что в ЦРБ закрывается отделение хирургии, которое недавно открылось после ремонтаФото: Pixabay

Жители Березовского района в Прикамье бьют панику — они говорят, что в Центральной больнице закрывается хирургическое отделение, которое буквально несколько месяцев назад открылось после ремонта. Из бюджета на этот ремонт было потрачено 64 млн рублей.

«Мы, пациенты хирургического отделения Березовской ЦРБ, обеспокоены тем, что из некоторых источников узнали о возможном закрытии данного отделения, хотя долгое время население района ждало, когда оно снова начнет функционировать», — с таким письмом жители района обратились в СМИ. Отделение хирургии было закрыто на ремонт в 2012 году. В августе 2016-го его открыли вновь. Всего на работы, по данным «URA.RU», было потрачено 64 млн рублей.

27 марта сотрудники хирургического отделения, по информации издания «Сельская новь», получили уведомления о грядущих сокращениях. Однако в краевом минздраве опровергают эту информацию. Как пояснили «URA.RU» в министерстве, сейчас в отделении хирургии Березовской ЦРБ работают два молодых хирурга. Они оказывают помощь первого уровня сложности (операции на коже и подкожно-жировой клетчатке, вскрытия гнойников, грыжесечения, операции по удалению червеобразного отростка и варикозно расширенных вен нижних конечностей). «Когда возникает необходимость проведения сложных операций, пациенты направляются в Кунгурскую городскую больницу и краевые учреждения здравоохранения. Расстояние от Березовки до Кунгура — 25 км», — пояснили в минздраве.

Анна Белкина
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