15:48 17 апреля 2017 1

Тушнолобов призывает не путать «парашюты» с обыкновенной зарплатой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший глава правительства Прикамья Геннадий Тушнолобов отдал на благотворительность компенсацию, полученную при увольнении. Об этом политик рассказал «URA.RU».

Председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов, до конца января возглавлявший правительство региона, прокомментировал историю с «золотыми парашютами» — значительными выплатами, полученными чиновниками при отставке кабинета министров якобы за неиспользованные отпуска. Информация о компенсациях в общей сумме порядка 23 млн рублей в марте появилась в социальных сетях и до сих пор обсуждается общественностью и СМИ.

На одном из заседаний кабинета министров временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников предложил действующим членам правительства направить полученные деньги на благотворительность. Известно, что рекомендации последовал министр по делам Коми-округа Виктор Рычков — пожертвовал деньги на восстановление церкви, приюту, на издание книги и организации «Особые дети Кудымкара». По информации газеты «Коммерсант», свои «парашюты» направили в благотворительные фонды вице-премьеры Алексей Чибисов и Роман Кокшаров, а также частично министр по управлению имуществом Николай Гончаров.

Геннадий Тушнолобов (ему приписывают получение 614 тысяч рублей), возглавлявший тот состав правительства, считает, что недопустимо называть данные выплаты «золотыми парашютами». Сам он свою компенсацию тоже пожертвовал, но без лишней огласки.

«Во-первых, это заработная плата, выплаченная по закону и трудовому договору. У меня, например, сумма в два раза меньше, чем мне приписывают. Что касается идеи о пожертвовании на благотворительность — любая идея имеет право на существование. Я свою выплату отдал куда надо — куда каждый год отдаю и не рассказываю об этом на каждом углу. Это дешевый пиар», — подчеркнул в разговоре с «URA.RU» экс-премьер правительства.