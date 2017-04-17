15:47 17 апреля 2017 0

Экспертный совет возглавит зампред ВЭБа, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фонд президентских грантов сегодня, 17 апреля, начал прием заявок от некоммерческих организаций. Наиболее интересные социальные проекты получат солидную финансовую поддержку.

Отбор проектов проходит по 12 номинациям. Среди них поддержка науки, укрепление межнационального согласия, защита прав и свобод человека. Победители могут претендовать на суммы в несколько миллионов рублей.

Чтобы отсеять некачественные проекты, предусмотрено несколько уровней отбора. Сначала заявку, которую можно подать на сайте «президентскиегранты.рф», изучают независимые эксперты. Профессионалы, чьи имена будут держаться в тайне, оценят проект и дадут рекомендации по его улучшению. Затем за дело берется объединенный экспертный совет. Как сообщают «Ведомости», в его состав приглашены руководители известных частных фондов: Лариса Зелькова (благотворительный фонд Владимира Потанина), Елена Чернышкова (благотворительный фонд «Система»), Екатерина Чистякова (фонд «Подари жизнь»), Мария Морозова (фонд Тимченко»). Возглавит экспертный совет зампред ВЭБа, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач. Также к работе в составе структуры будут привлечены известные общественники, попечители именитых культурных проектов и ученые — всего 24 человека.

Окончательный вердикт проекту выносит координационный комитет. По информации «Первого канала», он состоит из сотни специалистов из разных областей. В их числе кардиохирург Лео Бокерия, ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В этом году правила проведения конкурса изменились. Вместо девяти операторов, которые отвечали за средства, остался только один, что позволит гибко распределять деньги. Если по одному направлению, например «защите окружающей среды», будет много качественных проектов, а по условному «сохранению исторической памяти» — наоборот, есть возможность без затруднений перенаправить финансы.

Стало меньше бумажной волокиты — заявку легко подать через Интернет.

На гранты до 500 000 могут претендовать организации, созданные за полгода до конкурса. Сам отбор проводится теперь не четыре, а два раза в год. Сделано это, чтобы заявки были более проработанными.

В 2016 году около 16 тысяч некоммерческих организаций претендовали на президентские гранты. Больше полутора тысяч стали победителями.