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17 апреля 2017
15:36  17 апреля 2017 0

Прокуратура Чечни проверяет информацию о пытках геев

Чечня, на молитву, сердце чечни
В Чечне выясняют, куда пропали геиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Чечни проводит проверку после публикации статьи в «Новой газете» о преследовании, похищении и пытках жителей республики, которых заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Запрос на проверку поступил от сотрудников редакции «Новой газеты», а также от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, обращение которой касается только самого факта подачи заявления от журналистов, пишет «Газета.ру».

Ранее «Новая газета» опубликовала материал, в котором указано, что в республике задержано порядка ста человек, трое из которых убиты. После этого генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвала российского омбудсмена проверить информацию о нарушении прав геев в Чечне.

Главный редактор «Новой газеты» после выхода статьи о задержаниях гомосексуалистов в Чечне сообщил о том, что журналистам поступают угрозы. По словам Дмитрия Муратова, в республике приняли резолюцию, в которой всем подстрекателям пообещали возмездие без срока давности. Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что резолюция действительно была утверждена. Он отметил, что намерен бороться с подобными материалами через иски в суд о клевете.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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