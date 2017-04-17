15:59 17 апреля 2017 0

Напавший на сотрудников скорой помощи оказался пьяным Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге совершено нападение на бригаду скорой помощи. Пострадавшего водителя сейчас оперируют.

Вызов в скорую помощь поступил из Юго-западного района. Сообщили о том, что мужча потерял сознание. «По адресу выехала кардиологическая бригада. Медиков встретил мужчина, заявивший, что помощь уже не нужна. В то время, как доктора все же хотели войти в дом, мужчина подошел к автомобилю скорой помощи и ударил ножом водителя, — сообщила „URA.RU“ Татьяна Ауст, пресс-секретарь Управления здравоохранения Екатеринбурга. — Нож повредил сухожилие на руке водителя. Сейчас в ГКБ № 24 идет операция».

1/3 Фото: УМВД по Екатеринбургу

По данным полиции, инцидент произошел на улице Громова, 92. «Около 13.30 в отдел полиции № 4 поступило сообщение о неадекватном мужчине, который напал на сотрудника бригады скорой помощи, ранив его ножом. После этого злоумышленник скрылся. Через несколько минут сотрудники ППСП по горячим следам задержали подозреваемого. В ходе допроса было установлено, что в этот день мужчина находился дома. По словам его матери, она вызвала скорую, так как сын находился в бессознательном состоянии. Однако, услышав разговор, он взял нож и стал угрожать матери расправой. После чего злоумышленник выбежал из дома и наткнулся на прибывшую бригаду медиков. Увидев врачей, он стал оскорблять их и ударил одного из них ножом. Медики вызвали наряд полиции, который впоследствии задержал нападавшего. Мужчина, 1986 года рождения, с признаками опьянения, направлен на освидетельствование», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовные дело по статьям «угроза убийством», «хулиганство», «побои».