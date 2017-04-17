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16:02  17 апреля 2017 0

Депутаты Екатеринбурга обсудят создание нового озера, строительство дорог и наказание прогульщиков

Клипарт. Екатеринбург, табличка, городская администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
Депутаты Екатеринбургской городской думы обсудят важные для города вопросыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Рабочая неделя с 17 по 21 апреля в администрации Екатеринбурга станет особенно насыщенной на заседания и обсуждения насущных вопросов. Среди таких — рекультивация гранитного карьера на Шарташе, развитие улично-дорожной сети в Академическом, наказание депутатов гордумы за прогулы и другие.

Вопрос о закрытии карьера поднимался неоднократно на протяжении последних десятилетий, однако по разным причинам откладывался на неопределенное время. Во вторник, 18 апреля, с докладом о сроках начала рекультивации Шарташского карьера на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию выступит председатель земельного комитета Геннадий Денисов.

Ранее обсуждалось, что одним из наиболее вероятных способов рекультивации станет затопление Шарташского карьера и превращение его в озеро.

Следом председатель комитета по строительству Николай Сметанин расскажет членам комиссии о перспективе развития улично-дорожной сети микрорайона Академический и планировочного района Широкая речка. Также в этот день участники заседания заслушают промежуточные итоги программы по созданию в городских школах новых мест и результаты программы по капитальному ремонту жилых домов в 2014—2016 годах.

В среду, 19 апреля, на заседании комиссии по местному самоуправлению депутаты гордумы обсудят принятие мер по борьбе с народными избранниками, которые пропускают заседания. Внести поправки в регламент предложил вице-спикер Виктор Тестов. Предложение предполагает урезать или лишать нарушителей компенсации за депутатскую деятельность и лишать их голоса на следующем заседании.

После корректировки регламента депутаты отправятся в Парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского. Там директор парка Роман Шадрин расскажет гостям о концепции деятельности площадки, планах и подготовке к ЧМ-2018. Ожидается, что участие в выездном заседании примет начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

Сергей Демин
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