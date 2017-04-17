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17 апреля 2017
15:56  17 апреля 2017 0

В Москве возмутились детской стрижкой «Гитлерюгенд» в салоне. ФОТО

Фестиваль красоты
Многие предпочитают классические стрижки (архивный снимок)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Москвы Ольга Макарова опубликовала на своей страничке в «Фейбсуке» снимок из детской парикмахерской «Воображуля», где одна из стрижек для мальчиков называется «Гитлерюргенд», по имени молодежной организации в нацистской Германии, что очень возмутило женщину.

«Вот такие стрижки мальчикам предлагает детская парикмахерская „Воображуля“ в „Меге“», — написала пользовательница в соцсети. Часть пользователей в комментариях отметила, что стрижка действительно так называется, другие же уверены, что теперь на заведение можно подать в суд за использование нацистской символики, пишет tjournal.ru.

В Сети можно найти данные о том, что стрижка «Гитлерюргенд» вошла в моду в 30-е годы прошлого столетия, мода на нее возобновилась в 2013 году, после чего парикмахеры решили изменить ее название на preppy. Стилист, делающий такую стрижку, оставляет волосы наверху, а виски и затылок стрижет практически полностью.

В самом заведении заявляют, что у них стрижки с названием «Гитлерюгенд» нет. «Нет, это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек — мы делаем причёски для детей по желанию родителей», — говорят в салоне.

Немецкая стрижка снова в моде
Фото: аккаунт Ольги Макаровой в «Фейсбуке»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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