{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16:05  17 апреля 2017 0

Девочка-веган убила родителей, защищая пасхального ягненка

Клипарт. Екатеринбург, овцы, ягненок
Ягненок стал причиной двойного убийстваФото: Александр Мамаев © URA.RU

В итальянском Триесте во время празднования Пасхи девочка-веган убила собственных родителей, спасая ягненка.

Ребенок из семьи Беппе увлечен идеями полного отказа от пищи животного происхождения, что и стало причиной трагедии. Когда отец пошел в сарай для того, чтобы заколоть ягненка для праздничного угощения, девочка отправилась за ним и ударила мужчину топором по голове. После этого ребенок вернулся домой и нанес своей матери 12 ножевых ранений. Оба взрослых скончались на месте преступления, пишет tutitam.com.

Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины. Девочка рассказала стражам порядка, что хотела спасти жизнь ягненка и попасть в Царствие Небесное.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров