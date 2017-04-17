16:25 17 апреля 2017 0

Андрей Никитин вернулся на вахту в Нижневартовск Фото: соцсети

Руководство нефтесервисной компании из Нижневартовска «Самотлорнефтепромхим», где работает Андрей Никитин (мусульманин, которого российские СМИ ошибочно сочли террористом из питерского метро), пока не считает нужным продвигать водителя по службе. Ранее звучали версии, что работодатель рассматривает возможность повышения Никитина, так как подчиненный является добросовестным сотрудником. Выходец из Башкирии сейчас вернулся в Нижневартовск и приступил к должностным обязанностям в прежнем статусе. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил «URA.RU» заместитель генерального директора по транспорту «Самотлорнефтепромхим» Валентин Мельник.

«Замечаний к нему нет, он вышел на работу. Добросовестный сотрудник. По карьерной лестнице его никто не продвигает. Человеку едва жизнь не сломали некоторые журналисты своими публикациями. Все остальные вопросы задавайте Следственному комитету», — комментирует Валентин Мельник.

Сам Андрей Никитин в одном из своих первых интервью заявил, что из-за ошибки журналистов у него начались проблемы. В частности, работодатель, по словам «смертника в шапочке», сообщил ему об увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета. В Следственном комитете эту информацию опровергли, а позднее появилось еще одно заявление Никитина о том, что его работодатель якобы не согласился на предложение силовиков.

Получить комментарии Никитина не удается. По версии портала IslamNews, который первым опубликовал жалобу мусульманина в адрес журналистов, мужчина сменил сим-карту в телефоне.

Ранее «URA.RU» удалось связаться с коллегами Андрея Никитина. Сотрудники «Самотлорнефтепромхимсервиса» рассказали, что «смертник в шапочке» не слишком общительный: у него нет близких друзей на предприятии, но Никитина при этом уважают, поскольку он отзывчивый и постоянно предлагает помощь. «Как он оказался в Санкт-Петербурге, я не знаю, но к теракту он не мог быть причастен», — рассказал один из водителей предприятия, попросивший не называть его имя и фамилию. — Я бы не хотел, чтобы мои данные где-то звучали, поскольку могу лишиться рабочего места. Парни с работы говорят, что Никитина уволили, а потом испугались и обратно взяли на работу».

Фотография бородатого мужчины в традиционном для ислама одеянии была опубликована российскими СМИ после взрыва в метро Санкт-Петербурга как снимок предполагаемого смертника. Позднее выяснилось, что этот человек не имеет никакого отношения к теракту — Андрей Никитин сам пришел в полицию и объяснил ситуацию. Журналисты прозвали вахтовика из Нижневартовска «смертник в шапочке» и «питерский террорист».