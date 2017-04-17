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17 апреля 2017
16:21  17 апреля 2017 0

Латвию испугали российские подлодки, появившиеся у границы

Установка подводного памятника, посвященного морякам-подводникам. Озеро Увильды. Челябинск., водолаз
Россия пока не ответила на обвинения в нарушении водных границФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные Латвии обнаружили в своей экономической зоне, исчисляемой 5,5 морскими милями, две подводные лодки класса «Кило» ВВС России, а также военный корабль.

Ранее российский посол в республике не единожды говорил, что все передвижения в море Россия выполняет в строгом соответствии с нормами международного права и не нарушает суверенитет соседних государств, пишет агентство Nation News.

Россия пока не отреагировала официально на данное сообщение и факт присутствия своих подлодок и наводного военного судна у берегов Латвии.

Лев Истомин
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