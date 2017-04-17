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17 апреля 2017
16:38  17 апреля 2017 0

Возле здания администрации Порошенко требуют расправиться с русскими в Донбассе

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, флаг донбасс, бронетехника
Донбасс хотят освободить от русскихФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутат Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем вместе с соратниками пришел к администрации главы государства с требованием арестовать оппозицию, а также разобраться с русскими на юго-востоке Украины.

По словам Найема, три года назад Донецк был сдан по одной причине: потому что власть не сделала решительных шагов для сохранения территории. И сегодня люди при первом удобном случае поднимут флаг России, так как там все уже решено, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Пускай они едут в Россию, либо в тюрьму. Это нормально и не больно. А сейчас, когда мы обращаемся в СБУ или прокуратуру с требованием арестов, нам говорят, что тогда там будут народные волнения, это опасно, люди будут возмущаться. Конечно, будут возмущаться люди, которые поднимут цветы, когда туда зайдут русские танки», — заявил народный избранник.

Своего лидера поддержали сторонники, пришедшие к зданию президентской администрации, призвавшие к расправе над русскими, проживающими на юго-востоке Украины, из-за того, что они не хотят превращаться в украинцев.

В свое время Мустафа Найем одним из первых призвал жителей Киева выйти на Майдан.

Лев Истомин
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