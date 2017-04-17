В Кольцово из-за поломки самолета сорвался вылет в Сочи

17:01 17 апреля 2017 0

Вылет отложили более чем на три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылет самолета компании «Уральские авиалинии» в Сочи. Как стало известно «URA.RU», причиной стала неисправность воздушного судна.

Рейс U6-219 должен быть вылететь из Екатеринбурга 17 апреля, в 13:45. Онлайн-табло Кольцово сообщает, что вылет задержали более чем на три часа — до 17:15. В причинах указывается: «подготовка рейса». Среди пассажиров Airbus A320 оказался свердловский политик Леонид Гункевич. На своей странице в Facebook он написал гневный пост: «Сначала задержали рейс. Потом посадили в самолет. Подержали в самолете. Теперь высаживают из самолета… Тренируем приятие».

В переписке с журналистом «URA.RU» Гункевич рассказал, что, возможно, самолет не поднимается в небо из-за поломки. «Вроде как какую-то неисправность обнаружили», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили информацию о неисправности и задержке рейса. «Для обеспечения вылета будет предоставлено резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам будут предоставлены все положенные услуги», — отметили в компании.