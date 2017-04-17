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Главные новости Курганской области
17:06  17 апреля 2017 1

Новости «URA.RU» работают. Мэрия Шадринска предоставит квартиру сироте, который восемь лет был бездомным

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры
Чиновники дали Александру Максимову комнату во временное пользованиеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Шадринска отозвала апелляционную жалобу на решение городского суда о предоставлении жилья инвалиду детства Александру Максимову, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Об этом «URA.RU» сообщил правозащитник Александр Андрюков.

«Теперь будем ждать вступления в силу решения суда и его исполнения», — добавил он. А пока 27-летнему сироте мэрия предоставила временное жилье. Как сообщили в пресс-службе администрации, 11 апреля Максимову выделили комнату. Парень уже осмотрел помещение, получил ключи и заселился. С ним заключен договор о передаче комнаты во временное пользование до предоставления ему квартиры.

«URA.RU» следит за судьбой сироты и инвалида детства по умственному развитию Александра Максимова. Выпускник Шадринского училища восьмой год скитался без жилья. Местные предприниматели дали ему возможность подрабатывать на сборе макулатуры. После серьезной болезни и из-за несвоевременного лечения парень остался с катетером в мочевом пузыре, теперь ему трудно ходить.

После публикации агентства департамент здравоохранения Курганской области обещал направить сироту на лечение в НИИ урологии имени Лопаткина в Москве. Сейчас сотрудники областного правозащитного центра помогают собрать все необходимые для этого документы и деньги на дрогу.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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