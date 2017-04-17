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17 апреля 2017
16:48  17 апреля 2017 0

Путин перед ЧМ-2018 ужесточил наказания для болельщиков

Экскурсия футболистов клуба
Посещать спортивные мероприятия смогут не всеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении ответственности для болельщиков, которые нарушают запрет на посещение спортивных мероприятий. Документ, в частности, запрещает посещать Россию иностранным болельщикам-нарушителям.

Согласно новым правилам, за нарушение запрета на посещение матчей теперь предусматривается штраф от 40 до 50 тысяч рублей или до 15 суток ареста. За нарушения, из-за которых спортивное мероприятие пришлось остановить, штраф составит до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных мероприятий до семи лет, пишет «Национальная служба новостей».

Нарушителей из других стран будут ловить и выдворять из России, лишая права повторного въезда.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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