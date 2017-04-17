Медведев лично обсудил с Путиным свой доклад перед Госдумой

16:57 17 апреля 2017 2

Президент поговорил с премьер-министром Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Глава кабинета министров обсудил с российским лидером свой отчет о деятельности правительства, который представит депутатам Госдумы 19 апреля.

Расшифровка встречи опубликована на официальном сайте Кремля. По словам Медведева, на этот раз правительство выходит с неплохими оценками современного состояния российской экономики. Оценки подтверждает ряд аналитических агентств, которые наблюдают за состоянием дел и говорят о том, что «с довольно сложных сценариев развития наша экономика выходит на позитивный сценарий, что получает отражение в их оценках». Медведев подчеркнул, что говорит об этом просто как об экспертном мнении, однако отмечает, что ситуация в российской экономике за последний год действительно изменилась — она вошла в стадию роста.

«В частности, по итогам прошлого года — это очень важно — рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается, — привел конкретные цифры глава правительства. — Но это усредненный рост». Также Медведев отметил, что собирается представить парламентариям данные по отдельным отраслям, где рост «очень впечатляющий». В частности, на 24% выросла фармацевтическая промышленность, уже сейчас 70 процентов жизненно необходимых лекарств производится в России.

В сельском хозяйстве, говорит Медведев, в 2016 году рост составил 5%, и это «консолидированный результат работы властей, скажем, за последние 15 лет, потому что наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось». «Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал, и оно развивается за счёт современных инвестиций», — добавил премьер.

Медведев расскажет в отчете и о безработице. По словам премьера, она сохраняется в контролируемых рамках и в прошлом году составила 5,5%. «Кстати сказать, это всё-таки тоже не лишне напомнить, в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10 процентов от экономически активного населения. То есть мы за счёт мер поддержки сохраняем всё в разумных рамках», — подчеркивает глава кабмина. На это Путин отметил, что «и больше там есть».

Инфляцию в 5% Медведев назвал «беспрецедентной за всю современную историю Российской Федерации», добавив, что «для обычных граждан, для людей это означает возможность просто приобретать продукты питания, товары без инфляционной наценки».

Медведев добавил, что правительство старается поддерживать внутренний баланс доходов и расходов, помогая регионам. «Потому что регионы у нас разные, их 85, какие-то регионы, скажем так, более богатые, у каких-то источников доходов и роста меньше. Задача федеральной бюджетной системы заключается в том, чтобы балансировать эти различия и выделять соответствующие средства», — говорит премьер.

Президент на слова Медведева отметил, что находится в постоянном контакте с депутатами и сенаторами и представляет круг вопросов, которые их интересуют.

«Могу Вас сориентировать: кроме конкретных вопросов, связанных с социальной сферой (здравоохранение, жилищная политика и так далее), есть и вопросы фундаментального характера, которые депутатов волнуют, и я считаю, что они тоже имеют большое значение для развития нашей экономики. Имею в виду решение главной задачи, а именно строительство современной, высокотехнологичной экономики в России», — предупредил президент.