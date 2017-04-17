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Главные новости Тюменской области
17:18  17 апреля 2017 0

В УрФО разлив рек Мергени и Карасули. Пострадавшие от прошлогоднего потопа рассылают фото, как сейчас вода подбирается к домам на берегу. ФОТО, ВИДЕО

Вода подбирается к жилым домамФото: соцсети

Тема паводка остается в топе обсуждений в пабликах Ишима. Опасаясь прошлогоднего наводнения, жители выкладывают видео и фото, на которых запечатлены подтопленные дороги и дома. Специалисты управления ГО и ЧС уверяют, что ситуация не повторится, и говорят о скором падении уровня воды.

В городских пабликах Ишима практически ежечасно появляются фотографии разлива рек Мергени и Карасули. По ним можно судить, как близко вода уже подбирается к домам на берегу.

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Висячий мост возле остановки Врачей Калининых Фото: соцсети

Другой житель снял дамбу на реке Карасуль, чтобы показать, как они сдерживают воду и где есть огрехи строительства. Это мост возле машиностроительного завода был модернизирован в рамках проведения противопаводковых мероприятий.

Также жители мониторят ситуацию с подтоплением дорог. «Друзья, поворот на с. Тоболово, не доезжая до Безруковского переезда, превратился в горную речку! Кто едет завтра на Тоболово, будьте готовы к объезду», — предупреждают друг друга горожане и выкладывают видео подтопленных дорог.

Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Ишима» Владимир Лютов пояснил «URA.RU», что подъем воды в среднем на полтора метра меньше прошлогоднего показателя. Так, уровень воды в реке Карасуль на 17 апреля поднялся до 530 см, в реке Мергень — до 315 см.

«Подъем воды стабилизировался. Сейчас вода почти не поднимается. Сток происходит беспрепятственно. Ожидаем, что два дня будет такая ситуация, а потом вода пойдет на спад. Угрозы подтопления домов нет», — рассказал Владимир Лютов.

Также он рассказал, что круглосуточно продолжает работу спасательный пост в районе улицы Докучаева. Проведен повторный подворовый обход жителей, чьи дома расположены на берегах малых рек.

Владимир Балтунов
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