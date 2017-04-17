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Главные новости Челябинской области
17:15  17 апреля 2017 0

Федеральную трассу М5 «Урал» закроют для всех видов транспорта

Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, дорога, трасса м5
Пока движение обещают остановить на полчасаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная трасса М5 «Урал» на территории Челябинской области будет закрыта для всех видов транспорта 18 апреля, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Ограничение будет введено с 11:00 до 11:30 по местному времени.

Движение придется поставить на «стоп» в связи с аварийно-восстановительными работами на линии электропередачи 0,4 кВт в районе поселка Тимирязевский. Всех водителей просят учесть это при выборе маршрута и времени движения.

С 16 апреля Челябинская область находится в зоне шквалистых ветров, достигающих скорости 20-25 метров в секунду. Как сообщили агентству в МРСК «Урала», за сутки было зафиксировано порядка 50 технологических нарушений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ, без электричества осталось почти 2 тыс. человек. Аварийные бригады остаются в повышенной готовности: по данным МЧС, ветер не утихнет как минимум до конца дня 17 апреля.

Алексей Шумов
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